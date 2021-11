CONV/RGENCE - Entwickler stellen Plattformer-Spiel um Ekko aus LoL genauer vor

18.11.2021 12:51 Uhr

Eigentlich wurde CONV/RGENCE schon 2019 auf den Game Awards angekündigt. Allerdings gab es damals nur einen kleinen Teaser-Trailer. Jetzt meldeten sich die Entwickler mit einem längeren Video zurück. In dem erklären sie ihre Vision des 2D-Plattformers und worauf ihr euch in der Release-Version freuen dürft.

CONV/RGENCE ist ein 2D-Plattformer, indem ihr den League of Legends-Helden Ekko spielt. In seiner Haut deckt ihr die organisierte Kriminalität in eurer Stadt auf und verhindert so den Untergang eurer Heimat. Dabei soll es laut den Entwicklern auch jede Menge Infos zu Ekkos Vergangenheit geben.

Spielerisch bekommt ihr aller Voraussicht nach ein klassisches Plattformer-Erlebnis, wobei der Fokus mehr auf dem Erkunden, als auf dem Kämpfen liegt. Das sieht dank Ekkos Zeitreise-Fähigkeit aber auch ganz spannend aus. CONV/RGENCE soll 2022 für PC erscheinen.