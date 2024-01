Copy: Portal: Revolution macht der Knobelreihe alle Ehre

Portal 2 hat schon rund 13 Jahre auf dem Buckel, ein dritter Teil ist bis heute nicht einmal bestätigt. Also müssen es wie so oft leidenschaftliche Fans richten. Bereits mit Portal Prelude und Portal Stories haben verschiedene Teams gezeigt, dass in der Gameplay-Idee von Valves Spielereihe noch viel mehr drinsteckt.

Genau das wollen nun auch die Macher von Portal: Revolution beweisen - und ihr könnt die Mod seit dem 6. Januar 2024 kostenlos herunterladen Mit einer umfangreichen Kampagne von bis zu acht Stunden, neuen Mechaniken und vor allem einer nahezu perfekten Balance greift Portal: Revolution nach den Sternen, erreicht sie aber nicht ganz.

Denn ein klitzekleiner Makel trübt das ansonsten so perfekte Bild. Welcher das ist und wieso ihr Portal: Revolution unbedingt spielen solltet, zeigt unser Test.