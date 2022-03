Core Keeper: Entwickler feiert mit neuem Trailer den Early-Access Release

09.03.2022 08:00 Uhr

Nach eineinhalb Jahren Entwicklung veröffentlicht Pugstorm Core Keeper auf Steam für den Early Access. In dem Pixel-Adventure könnt ihr euch mit bis zu acht Spielern zusammentun und die Spitzhacken bereit halten. Einmal in der Mine angekommen, gilt es Ressourcen abzubauen, um daraus wertvolle Ausrüstung herzustellen. Basenbau spielt ebenfalls eine Rolle. Natürlich wird es euch dabei aber nicht zu einfach gemacht, da ihr auch allerhand Kreaturen bekämpfen müsst.

In der Early-Access Fassung gibt es zudem einige neue Features, die das Gameplay von Core Keeper immens erweitern. Wie zum Beispiel Elektrizität, Eisenbahnen, Angeln und vieles mehr. Selbst Bosskämpfe haben es mittlerweile in das Spiel geschafft und werden in dem neuen Trailer präsentiert. Wer jetzt schon voller Vorfreude mit seiner Spitzhacke vor dem Rechner sitzt kann das Bergbau-Adventure ab sofort für 12,99€ auf Steam erwerben.