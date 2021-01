Crimson Desert in 10 Minuten - Das wissen wir über das neue Open-World-RPG

von Julius Busch,

15.01.2021 18:31 Uhr

Das für Ende 2021 angekündigte Crimson Desert ist der neueste Streich des für das erfolgreiche MMORPG Black Desert Online bekannten Entwicklerstudios Pearl Abyss. Gleiches Entwicklerstudio, ähnlicher Name, die Vermutung liegt zunächst nahe, dass es sich bei Crimson Desert um einen Nachfolger zu BDO handeln könnte. Und tatsächlich wurde das Spiel im Herbst 2019 auch als das nächste große MMO aus dem Hause Pearl Abyss angekündigt. Das Kuriose: Mit dem neuesten Gameplay-Trailer, der vor einigen Wochen bei den Game Awards enthüllt wurde, scheint der Begriff MMO aus jeglicher Kommunikation rund um den Titel verschwunden zu sein. Stattdessen spricht man nun von einem Open-World-Action-Adventure mit Story-Fokus und Multiplayer-Aspekten. Aber was erwartet uns da jetzt genau? Und ist der MMO-Teil von Crimson Desert nun wirklich vollständig verworfen? Redakteur Julius Busch fasst in diesem Video in unter 10 Minuten zusammen, was wir bisher über Crimson Desert wissen.