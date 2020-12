Crimson Desert sieht aus wie ein Mittelalter-Traum mit Hammergrafik

von Peter Bathge,

11.12.2020 02:05 Uhr

Der neue Gameplay-Trailer zum Open-World-Action-Adventure Crimson Desert hat fliegende Drachen, schnelle Action und eine wunderschöne Spielwelt zu bieten. Entwickler Pearl Abyss zeigte auf den Video Game Awards mehr als fünf Minuten Videomaterial - zu sehen gibt's jede Menge neue Eindrücke aus der Singleplayer-Kampagne.

Exklusive Preview: Crimson Desert kann kein Open-World-Fan ignorieren

Die koreanischen Entwickler haben zuvor Black Desert Online veröffentlicht; Crimson Desert ist ein Prequel, das vor den Ereignissen des MMOGs spielt. Obwohl Einzelspieler-Fans in dem Action-Adventure eine vollwertige Geschichte erleben können sollen, komplett mit Dungeons, Rätseln und Story-Entscheidungen, verspricht Pearl Abyss auch nahtlos damit verwobene Multiplayer-Features inklusive PvE- und PvP-Inhalten.



GameStar Plus hat das Spiel bereits vor der offiziellen Trailer-Veröffentlichung gesehen: In der exklusiven Crimson-Desert-Preview erklären wir, was hinter der wunderschönen Fassade steckt. Der Release des Spiels ist für Winter 2021 auf PC und einer nicht spezifizierten Anzahl an Konsolen geplant; vermutlich auf PlayStation 5 und Xbox Series X.