Cris Tales ist ein Liebesbrief an alte Rollenspiele und sieht wie gemalt aus

14.07.2021 18:00 Uhr

Cris Tales will eine Hommage an alte Rollenspiele aus Japan sein, setzt aber lieber auf bunte Illustrationen als Retro-Optik. Außerdem kommt über unsere Zeitkräfte ein interessanter Kniff dazu: In den Rundenkämpfen und bei Entscheidungen sehen wir stets Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und können diese auch manipulieren - zum Beispiel, indem wir einen jüngeren und schwächeren Feind aus alter Zeit zurückholen, statt es mit seiner aktuellen Form aufzunehmen.

Cris Tales ist Teil unserer Geheimtipps im Juli, wo ihr noch mehr spannende neue Spiele findet und erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X, Stadia, Switch und Android.