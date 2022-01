Cuphead - Netflix zeigt einen ersten Trailer zur Serienadaption des Indie-Hits

22.01.2022 13:18 Uhr

Cuphead und dessen Bruder Mugman brechen schon bald zu neuen Abenteuern auf. Diesmal jedoch nicht in interaktiver Form als Fortsetzung des populären Videospiels, sondern als Netflix-Serie. Worum genau sich die Handlung drehen wird, ist noch nciht bekannt. Beim gemeinsamen Streichen des heimischen Zauns kommt Cuphead aber zu dem folgenschweren Schluss, dass sie eine Prise "Spaß und Abenteuer" gebrauchen könnten.

Was daraufhin alles passiert? Das schaut ihr euch am besten selbst in dem rund zweiminütigen Trailer an. Man erhält auch einen ersten Blick auf Nebencharaktere wie Ms. Chalice oder den bekannten Shop-Besitzer Porkrind. Der Serienspaß beginnt am 18. Februar 2022.

Auch in Videospiel-Form geht es aber bald endlich weiter: Der bereits 2019 angekündigte DLC The Delicious Last Course soll 2022 endlich erscheinen. Auch hierzu existiert ein frischer Trailer, der fast schon an die Augsburger Puppenkiste erinnert. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen.