Cyberpunk 2077: 10 Minuten neues Gameplay aus der Open World

18.11.2020 11:20 Uhr

CD Projekt Red hat im Rahmen eines Livestreams neues Gameplay aus Cyberpunk 2077 gezeigt. Das etwas über zehn Minuten lange Video vergleicht die beiden Konsolen-Fassungen auf der Xbox One und Xbox Series X miteinander. Gezeigt wird neben dem Raytracing und Autofahren in der Open World eine Mission rund um das Braindance-Feature, über das wir bereits Geschehenes nacherleben und analysieren können. Auch Johnny Silverhand (Keanu Reeves) ist als unser treuer Begleiter mit dabei.

Weiteres Gameplay-Material aus der PS5-Version soll noch folgen, ebenso wie Night City Wire Nr. 5, das am 19. November stattfindet und sich Johnny Silverhand samt der Musik im Spiel als Thema vornimmt. Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und Stadia.