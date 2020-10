Cyberpunk 2077 - Alle Auto-Klassen im neuen Gameplay-Trailer

15.10.2020 18:30 Uhr

Ein Hauch von GTA weht durch Nightcity. Im neuen Gameplay-Trailer hat CD Projekt die Fahrzeuge ihres bald erscheinenden Rollenspiels Cyberpunk 2077 im Detail vorgestellt. Die fahrbaren Untersätze werden hier in fünf Klassen unterteilt. Vom kompakten Cityflitzer bis zur Luxuskarosse. Noch mehr HIntergrundinfos zu den Fahrzeugen in Cyberpunk findet ihr in unserer Zusammenfassung des Night-City-Wire-Events.