Cyberpunk 2077 - Alles was ihr jetzt wissen wissen müsst!

von Julius Busch,

29.10.2020 12:56 Uhr

Bald ist es endlich soweit, bald können wir Cyberpunk 2077 spielen - und die Entwickler haben in den Monaten vor Release nochmal einige neue Infos veröffentlicht! Über die Waffen etwa, die Gangs, die Fahrzeuge. In diesem Video fassen wir euch daher noch einmal alles zusammen, was wir bislang über Story und Gameplay von Cyberpunk 2077 wissen.