Cyberpunk 2077: Corpo, Nomad oder Street Kid? Trailer zu den Lebenswegen

11.08.2020 11:02 Uhr

Cyberpunk 2077 stellt euch von Anfang an vor die Qual der Wahl. Für welchen Lebensweg entscheidet ihr euch: Corporate, Nomad oder Street Kid. Abhängig von eurer persönlichen Entscheidung eröffnet sich euch ein jeweils eigenständiger und separater Prolog, im Zuge dessen ihr eure ersten Schritte in Night City wagt. Dabei unterscheiden sich die drei verschiedenen Lebenswege wie folgt:

Corporate: Ihr seid bereits Teil der High Society von Night City. Ihr verfügt über teure Cyberware und Kontakte nach ganz oben. Allerdings startet ihr so nicht unbedingt mit einem spielentscheidenden Vorteil in Cyberpunk 2077: Nach einem Verrat in den eigenen Reihen steht ihr auf einmal ohne eure guten Connections und teuren Cyberware da.

Nomad: Night City seht ihr im Zuge des Prologs von Cyberpunk 2077 zum ersten Mal. Eure Zeit vor dem Rollenspiel habt ihr auf den Straßen und in den Wüsten der Wastelands außerhalb der Stadt verbracht. Allerdings kommt es zum Bruch mit eurer "Familie" und ihr versucht, in Night City euer neues Glück zu finden.

Street Kid: Die Straßen von Night City sind wahrscheinlich die einzigen Eltern, die ihr jemals kanntet. Ihr wisst, wie in der Unterwelt der Stadt der Hase läuft und pflegt gute Kontakte zu Gangstern und einigen Banden von Night City. Allerdings solltet ihr euch nie zu sehr in Sicherheit wiegen: Es gibt keine Ehre unter Verbrechern.