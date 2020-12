Cyberpunk 2077 - Die zahlreichen Optionen des Fotomodus im neuen Trailer

02.12.2020 15:34 Uhr

Cyberpunk 2077 spielt ihr ausschließlich aus der Ego-Ansicht. Deshalb könnt ihr das Charaktermodell eures stylischen Helden auch nur in speziellen Spiegeln oder dem Inventar-Menü bestaunen. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Mit dem Fotomodus könnt ihr euren Helden gekonnt in Szene setzen und die Bilder dann teilen, als Hintergrund verwenden oder ausdrucken und an die Wand hängen. Jeder wie er mag. Im neuen Trailer stellt CD Projekt Red einige der zahlreichen Bearbeitungsoptionen vor.