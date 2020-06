Cyberpunk 2077 endlich gespielt: Preview-Video mit massig Gameplay

von Michael Graf,

25.06.2020 18:30 Uhr

Endlich können wir die wichtigste Frage für Rollenspieler 2020 beantworten: Wie spielt sich Cyberpunk 2077? Na so: Im extralangen Preview-Video gibt's rund 20 Minuten neues Gameplay zu sehen. Wir lüften die Geheimnisse um das neue Braindance-Feature, boxen aus der Ego-Perspektive und spielen alle drei Prolog-Storys durch.

Damit nicht genug, gibt's bei GameStar Plus einen großen Artikel mit langem Fazit, in dem wir so ausführlich wie kein anderes Magazin über die Cyberpunk-2077-Demo berichten:

80.000-Zeichen-Preview zu Cyberpunk 2077

Das von CD Projekt Red zur Verfügung gestellte Videomaterial zeigt nämlich nur einen Bruchteil des Spiels. Viel mehr Infos, wahnwitzige Details zur Open World von Cyberpunk 2077 und warum es sich trotz Release-Verschiebung lohnt, auf den 19. November zu warten, lest ihr in der großen Plus-Titelstory, für die wir Cyberpunk 2077 vier Stunden gespielt haben.

