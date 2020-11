Cyberpunk 2077: Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe, Skillsystem, Spielstile und mehr

19.11.2020 18:34 Uhr

Zum ehemaligen Release am 19. November haben die Cyberpunk-Entwickler es nochmal krachen lassen und einen umfangreichen neuen Gameplay-Trailer für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Der erzählt euch in knackigen fünf Minuten nochmal, worum es im Spiel eigentlich geht und was euch spielerisch an Möglichkeiten erwartet.

Konkret wird die Bandbreite an Spielstilen zwischen Solo (Aggressiv) und Netrunner (Hacking) gezeigt. Ihr erharscht einen Blick auf Dialoge samt Entscheidungen, das Skillsystem mit eigenen Perks, die modifizierbaren Kleidungsstücke, die Waffen im Spiel und die Open World Night City, in denen sich berechnende Corpos, rebellierende Straßengangs, freigeistige Nomanden und Söldner wie Held oder Heldin V täglich die Köpfe einschlagen. Noch detaillierter gehen wir darauf im Artikel zu Night City Wire Nr. 5 ein.

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia. Erst kürzlich zeigte CD Projekt Red übrigens 10 Minuten Gameplay aus den Xbox-Versionen.

Die volle Dröhnung Cyberpunk 2077

Wollt ihr euch wirklich vollumfänglich über Cyberpunk informieren, solltet ihr unsere umfangreiche Angespielt-Preview nach 15 Stunden im Spiel lesen. Die verrät euch wirklich alles, was ihr über Gameplay, Story, RPG-Systeme und mehr wissen müsst:

