Cyberpunk 2077 - Im Launch-Trailer versteckt sich eine spannende DLC-Info

08.12.2020 18:26 Uhr

Nur noch wenige Tage müsst ihr auf den Release von Cyberpunk 2077 warten. Das Rollenspiel erscheint am 10. Dezember und diesen Release feiert CD Projekt Red mit einem finalen Launch-Trailer. Das Video zeigt eine extrem dichte Atmosphäre und verspricht damit nicht zu viel: In unserem Test kamen wir zu dem Schluss, dass Cyberpunk 2077 ein Rollenspiel-Meisterwerk ist und das vor allem seiner grandiosen Story und der atemberaubenden Open World verdankt.

Doch in dem schicken Trailer steckt noch mehr, als es zunächst den Anschein hat: Ganz kurz taucht bei Minute 2:09 ein Text auf, der mehr über die kommenden DLCs verrät. Ein kostenloses "Erweiterungs-Programm" für Cyberpunk 2077 soll Anfang 2021 starten und ähnlich wie bei The Witcher 3 neue Gratis-Inhalte für alle Spieler bringen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald bekannt wird, was genau in den Erweiterungen steckt.