Cyberpunk 2077: Im neuen TV-Spot gibt's Keanu Reeves zu sehen & Billie Eilish zu hören

01.10.2020 10:50 Uhr

Cyberpunk 2077 hat einen neuen TV-Spot erhalten - und in dem macht Keanu Reeves mit musikalischer Untermalung der Popsängerin Billie Eilish Werbung für das kommende Rollenspiel. Nur passend, immerhin tritt der Darsteller aus Filmen wie The Matrix und John Wick ebenfalls in Cyberpunk 2077: Im RPG der Macher von The Witcher 3: Wild Hunt verkörpert Reeves Johnny Silverhand - einen potentiellen Freund oder Feind von Protagonist V.

Der Release von Cyberpunk 2077 ist nach mittlerweile zwei Verschiebungen auf den 19. November 2020 gefallen. Das Rollenspiel des Entwicklerstudios CD Projekt Red erscheint für PC, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series X - eine Version für Playstation 5 kommt ebenfalls.