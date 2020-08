Cyberpunk 2077: Im Waffen-Trailer wird zuerst geschossen, keine Frage gestellt

11.08.2020 10:52 Uhr

Zielsuchende Schrotflinten, Thermal-Katana oder Mantis-Klingen: In Cyberpunk 2077 müssen wir nicht alles und jeden umbringen. Wollen wir das aber, stellt uns CD Projekt Red eine ganze Palette unterschiedlichster Waffen vor. Die sind mal auf den Fernkampf, mal auf den Nahkampf ausgelegt - so weit, so bekannt. Allerdings hat sich das Studio hinter The Witcher 3: Wild Hunt auch den ein oder anderen besonderen Kniff einfallen lassen.

So kennt man sogenannte "Smart Weapons" bereits auf der Titanfall-Reihe. Wer also beispielsweise nicht der begnadetste Schütze ist, kann Cyberpunk 2077 trotzdem mit roher Waffengewalt durchspielen. Ebenso spannend fällt die Cyberware aus, mit der ihr euren ganz persönlichen V vollstopfen könnt: Damit müsst ihr nicht länger umständliche Pistolen oder Flinten mit euch herumschleppen, sondern könnt - im wahrsten Sinne des Wortes - eure Fäuste sprechen lassen: Mantis-Klingen, Gorilla-Arme oder sogar ein kleiner Raketenwerfer stehen euch zum Beispiel zur Verfügung.

Der Trailer zu den Waffen von Cyberpunk 2077 verrät zwar viel, lässt aber gleichzeitig noch eine Menge offen. CD Projekt Red hat uns wohl nur einen Vorgeschmack gegeben, welche Werkzeuge der Zerstörung uns im fertigen Spiel zur Verfügung stehen werden: Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020.