Cyberpunk 2077: Launch-Trailer zu Patch 1.5 und NextGen-Version

15.02.2022 17:55 Uhr

Nach langer Funkstille gibt es endlich wieder ein neues Cyberpunk 2077-Update. Und das ist richtig groß. Allen voran kommt mit Patch 1.5 nun endlich das lang ersehnte Next-Gen-Update ins Spiel. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer ansehen.

Neben schickerer Grafik gibt es mit den neuen Update auch noch eine ganze Menge Verbesserungen im Spiel selbst. So werden beispielsweise die Romanzen vertieft (River ist beispielsweise nicht mehr unhöflich und legt einfach auf) und auch ein neues Perk-System wird mit dem neuen Update eingepflegt. Was euch sonst noch alles mit Patch 1.5 erwartet, lest ihr in unserem Übersichtsartikel mit allen Änderungen und Neuerungen.

Das Beste an der ganzen Sache haben wir euch übrigens noch nicht verraten: Ihr könnt all diese Änderungen ab sofort spielen. Patch 1.5 ist bereits released. Habt ihr Cyberpunk 2077 bereits heruntergeladen, sollte jetzt ein etwa 47 GB großer Download starten.