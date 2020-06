Cyberpunk 2077 - So funktioniert das neue Rollenspiel der Witcher-Macher

09.06.2020 17:01 Uhr

Während wir weiter auf den Release von Cyberpunk 2077 warten, fassen wir in diesem Video zusammen, was wir bislang über das neue Rollenspiel von CD Projekt RED erfahren haben. Das Open-World-Abenteuer der Witcher-Entwickler schickt uns in die Sci-Fi-Stadt Night City, wo High Tech auf Low Tech trifft und wo wir mit unserer Spielfigur V zwischen Mega-Konzernen und Straßen-Gangs ums Überleben und eine bessere Zukunft kämpfen - und wenn auch nur eine bessere Zukunft für uns selbst.

Text und Stimme: Christoph Böschow