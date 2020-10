Cyberpunk 2077: Wie Keanu Reeves die Motorräder von Night City mit zum Leben erweckt

16.10.2020 10:50 Uhr

Keanu Reeves tritt in Cyberpunk 2077 nicht nur als Johnny Silverhand auf: Der Schauspieler aus Filmen wie The Matrix oder John Wick hat auch hinter den Kulissen des Rollenspiels ein Wörtchen mitzureden - wie ein neues Behind-the-Scenes-Video verrät.

Darum geht's: Im Jahr 2011 gründete Keanu Reeves gemeinsam mit Gard Hollinger die Motorradfirma Arch Motorcycle Company. Die fahrbaren Untersätze der Firma werden nun auch in Cyberpunk 2077 zu sehen und zu fahren sein - allerdings mit einem Twist: Ihr Design wurde an den futuristischen Cyberpunk-Look der Spielwelt Night City angepasst. Konkret geht es dabei um das Model Method 143, welches auch im Video zu sehen ist.

Falls ihr euch mehr für die Fahrzeuge von Night City wissen wollt, liefern wir euch hier alle Infos: In Cyberpunk 2077 haben selbst die Autos Rollenspiel-Klassen. Das nächste große Rollenspiel der Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt erscheint am 19. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Eine NextGen-Version für Playstation 5 und Xbox Series X ist ebenfalls geplant. Alle Infos, die es zu Cyberpunk 2077 zu wissen gibt, haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.