Dark Envoy: Neues Sci-Fi-Rollenspiel verrät im Trailer mehr zur Story

27.04.2021 13:45 Uhr

Das Rollenspiel Dark Envoy mischt Sci-Fi und Fantasy, wirft euch in eine vom Krieg zerrissene Welt und lässt euch dann die Wahl, welche Seite ihr unterstützen wollt. Im Story-Trailer seht ihr die beiden Hauptfiguren, Malakai und Kaela. Ihr werdet im fertigen Spiel aber nicht nur die beiden, sondern bis zu vier Charaktere gleichzeitig steuern.

Im Video gibt es ein paar kurze Spielszenen, die an Divinity: Original Sin erinnern. Allerdings laufen die Kämpfe in (pausierbarer) Echtzeit ab statt in Runden.

Dark Envoy soll 2022 bei Steam für den PC sowie für PlayStation 4 und 5 und Xbox One sowie Series X/S erscheinen.