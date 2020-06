Das düstere Mortal Shell drückt im Gameplay-Trailer alle Dark-Souls-Knöpfe

12.06.2020 12:38 Uhr

Düster, erbarmungslos schwer und voll auf Nahkampf ausgelegt: Mortal Shell will Souls-Fans bieten, was Souls-Fans eben so wollen! Der neue Gameplay-Trailer vermittelt einen ersten Eindruck von der Horror-Fantasy-Welt und den bizarren Gegnern darin.

In einem wichtigen Punkt hebt sich Mortal Shell aber von Bloodborne, Dark Souls & Co. ab: Wenn ihr sterbt, verlässt euer Geist den toten Körper und muss sich eine neue Hülle (englisch Shell) suchen. Vier dieser Shells gibt es im Spiel und alle bieten unterschiedliche Fähigkeiten und Spielstile.

Mortal Shell erscheint im 3. Quartal 2020 für Konsolen und PC via Steam.