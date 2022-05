Das größte Harry-Potter-Spiel pfeift auf Harry Potter - Warum?

von Ann-Kathrin Kuhls,

20.05.2022 08:00 Uhr

In Hogwarts Legacy ist Harry Potter noch gar nicht am Leben. Damit nimmt sich das Open World-Action-Adventure selbst einen Namen, mit dem es sich sehr wahrscheinlich besser verkaufen würde. Aber Hogwarts ohne Harry ist auch eine Chance. Denn so kann endlich eine Geschichte erzählt werden, die wir noch nicht irgendwo gelesen haben.

Report: Das halten Transmenschen von Hogwarts Legacy

Doch nicht nur die Handlung profitiert. Wenn der Junge, der überlebte, noch gar nicht geboren wurde, ist das die perfekte Möglichkeit, auch ein paar andere unveränderlich geglaubte Standards zu ändern. Sei es zum Beispiel beim Kampfsystem, beim Feinddesign oder den Skills der eigenen Figur. Aber wo biegt Hogwarts Legacy die Regeln für Hexerei und Zauberei ein bisschen? Und wie profitieren wir davon? Das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß!