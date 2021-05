Das Intro zu Necromunda lädt euch in die düsterste Ecke des Warhammer-Universums ein

31.05.2021 17:06 Uhr

Am 1. Juni erscheint mit Necromunda: Hired Gun ein neuer Shooter im Universum von Warhammer 40.000. Genauer gesagt versetzen euch die Entwickler in eine der unangenehmsten Ecken: Als Kopfgeldjäger verdient ihr euer Geld in der Unterwelt von Necromunda.

Ausgehend von Martyr's End, einem der verbliebenen sicheren Orte in der Gegend, nehmt ihr Aufträge an, sprecht mit Charakteren, verbessert eure Ausrüstung und springt von dort aus in die Level des Ego-Shooters.

Necromunda: Hired Gun erscheint für den PC und die PlayStation- und Xbox-Konsolen - vorerst aber nur digital. Eine Retailversion erfolgt erst am 30. Juni.