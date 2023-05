Das nächste League of Legends-Spiel ist die perfekte Überbrückung bis Arcane Staffel 2

Convergence: A League of Legends Story ist am 23. Mai für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erschienen. Der storylastige Action-Plattformer ist dabei sowohl für Fans von LoL und der Animationserie Arcane als auch generell Liebhaber*innen von gepflegten Metroidvanias interessant.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Ekko, der die Zeit manipulieren kann und in der Großstadt Zaun unterwegs ist. Ekko und Zaun spielen auch in Arcane eine wichtige Rolle, das Spiel ist also eine willkommene Vorbereitung auf Staffel 2. Auch andere Figuren aus der Serie treten in Convergence auf, darunter etwa Jinx.

Das Gameplay verbindet klassische Plattformer-Kost mit den speziellen Fähigkeiten von Ekko. So könnt ihr bei misslungenen Sprüngen, Angriffen oder Blocks die Zeit zurückdrehen und es besser machen. Zusätzlich gibt es auch Bosskämpfe und die Möglichkeit, die große Stadt zu erkunden.