Das neue Perfect Dark weckt mit erstem Trailer Erinnerungen bei N64-Spielern

12.12.2020 17:11 Uhr

Perfect Dark bekommt ein Reboot. Die Shooter-Reihe erschien zuerst im Jahr 2000 auf der klassischen Konsole N64 und erhielt 2005 den Nachfolger Perfect Dark: Zero auf Xbox 360. Nun wird das neue Perfect Dark vom erst 2018 gegründeten Microsoft-Studio The Initiative entwickelt. The Initiative wird ein Xbox-exklusives Spiel, aber Microsoft erklärte bereits früher, dass alle von Microsoft entwickelten Spiele auch für PC erscheinen sollen. Viel mehr ist noch nicht bekannt, auch der angestebte Release steht noch in den Sternen. Lediglich der erste Trailer zeigt, dass es wohl für Kinder der 00er-Jahre eine große Reise in die Vergangenheit wird.