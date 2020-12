Das waren die besten Story-Spiele 2020

von Michael Obermeier,

28.12.2020 10:01 Uhr

Kein anderes Medium hat das Potenzial Geschichten so eindringlich zu vermitteln wie Videospiele. Darum soll’s in diesem Video gehen, in dem wir euch die 10 Games zeigen, deren Story uns dieses Jahr umgehauen hat.

In der Liste sind also nur Spiele, die 2020 erschienen sind und besonders gut darin sind uns eine spannende Geschichte zu erzählen. Was wir dabei ausklammern: Spiele mit viel Lore aber kaum inszenierte Erzählung, Remakes von alten Klassikern und Spiele, deren tolle Geschichten aus emergentem Gameplay heraus für jeden Spieler individuell entstehen.

Seht hier auch das Video mit den besten Stories von 2019!

Hinweis: Dieses Video soll euch als Appetitanreger ja Lust auf die Spiele machen, weshalb wir so gut es geht versuchen jegliche Spoiler zu vermeiden.

00:00 Einleitung

01:35 Ein mystischer Roadtrip durch die vergessenen USA

02:45 Die triumphale Rückkehr einer Legende

03:54 Hurra, die Cyber-Post ist da

05:05 Eine Gesichte über Hass

06:12 Abschied nehmen lernen

07:16 Ein totgeglaubtes Genre trumpft auf

08:15 Alter Stoff ganz neu gedacht

09:51 Raus aus den großen Fußstapfen

10:46 Zeitreise-Mechs und Schüler-Drama

12:15 Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten