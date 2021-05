Days Gone: Neuer Trailer zur PC-Version stimmt auf die Zombie-Endzeit ein

22.05.2021 08:30 Uhr

Nachdem Days Gone knappe zwei Jahre lang exklusiv für die Playstation verfügbar war, ist das Open-World-Spiel seit dem 18. Mai 2021 endlich auch für den PC erschienen. Ein taufrischer Trailer stellt nun die neuen Inhalte der PC-Version vor. So gibt es diverse grafische Verbesserungen, aber auch zusätzliche spielerische Inhalte in Form von neuen Bike-Skins. Sämtliche DLCs für die Konsolen-Variante wie New Game Plus und ein Herausforderungsmodus sind ebenfalls enthalten.

Wie gut sich Days Gone allgemein und speziell auf dem PC schlägt, könnt ihr in unserem GameStar-Test nachlesen.