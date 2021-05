D&D (fast) ohne Rollenspiel

von Natascha Becker,

04.05.2021 16:35 Uhr

Dungeons and Dragons bietet viele Facetten, die letztlich ein spannendes und vielseitiges Spiel erzeugen. Manchmal möchte man aber auch einfach nur eines: Auf Monster drauf hauen. Und genau diesen Aspekt hat sich Dungeons and Dragons: Dark Alliance herausgegriffen und in ein 3rd Person Action RPG verpackt, das ihr allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielern erleben könnt. Worum es in dem Hack’n’Slay nun aber im Detail geht, haben wir in diesem Video für euch zusammengefasst.

Plus: Dark Alliance zeigt, dass D&D mehr sein kann als Baldur's Gate

00:00 - Einleitung

00:28 - Rückblick

01:19 - Gameplay, Kampfsystem und Charaktere

05:38 - Loot

06:13 - Story

07:36 - Content-Erweiterungen in der Zukunft

08:15 - Release

09:23 - Fazit

Tobias Veltin hat sich das Spiel für GamePro.de schon genauer angeschaut. Seine Preview zu D&D: Dark Alliance findet ihr hier.

Was haltet ihr vom Spiel? Ich freue mich auf eure Kommentare!