Dead by Daylight: Die Helden und Nemesis aus Resident Evil im neuen Trailer

30.05.2021 10:34 Uhr

Nachdem in der Vergangenheit bereits einige Horror-Berühmtheiten Dead by Daylight einen Besuch abstatteten, ist nun Capcoms Vorzeigeserie an der Reihe. Ab dem 15. Juni startet ein Crossover mit Resident Evil.

Mit an Bord des neuen DLCs ist zum einen der neue Killer, bei dem es sich um Niemand geringeren als Nemesis aus Resident Evil 3 handelt. Seine besondere Fähigkeiten erlauben es ihm, Gegner mit dem T-Virus zu infizieren, wodurch er selbst immer stärker wird.

An der Überlebenden-Front tauchen mit Jill Valentine und Leon S. Kennedy ebenfalls zwei sehr bekannte Gesichter auf. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es mit dem Raccoon City Police Department außerdem noch eine neue Karte.

Der Crossover-DLC für Dead by Daylight erscheint am 15. Juni für den PC und die Konsolen.