Dead by Daylight trifft auf SAW: Trailer zeigt die blutige Rückkehr von Jigsaw

26.01.2022 06:40 Uhr

Es ist mal wieder so weit: Das asymetrische PVP-Koop-Spiel Dead by Daylight bekommt seinen nächsten Killer. Nachdem mit dem Schwein (Amanda Young) und Detective Tapp bereits zwei Charaktere aus den SAW-Filmen seit einigen Jahren spielbar sind, folgt nun die nächste Kollaboration mit dem beliebten Horror-Franchise.

Ab dem 26. Januar 2022 werdet ihr in die Rolle von Jigsaw, dem ikonischen Bösewicht aus den Filmen, schlüpfen können - der neue Cinematic Trailer bringt euch dafür schon mal in Stimmung. Ihr müsst ihn allerdings im Spiel mit Währung freischalten oder das entsprechende DLC-Paket auf Steam kaufen.

Falls ihr noch nie DBD gespielt haben solltet, aber schon immer mal wissen wolltet, was hinter dem Steam-Dauerbrenner steckt - hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst: Gebt Dead by Daylight eine Chance, sonst verpasst ihr etwas Einzigartiges