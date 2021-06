Dead by Daylight trifft Resident Evil: Im neuen Trailer macht Nemesis Jagd auf Jill & Co.

17.06.2021 14:25 Uhr

Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Chris und Claire Redfield bekommen es erstmals gemeinsam mit den untoten Biowaffen der Umbrella-Organisation zu tun. Allerdings in keinem neuen Teil der Resident-Evil-Reihe, sondern dem asymetrischen Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight. Ein neuer Cinematic-Trailer zeigt jetzt, wie die eigentlich sonst recht kampferprobten Zombie-Veteranen die Beine in die Hand nehmen - was man ihnen ehrlich gesagt auch nicht verübeln kann.

Die Resident-Evil-Erweiterung für Dead by Daylight ist seit dem 15. Juni 2021 verfügbar und kostet circa 12 Euro.