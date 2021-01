Dead Cells: Neuer Boss & Gebiete des DLCs Fatal Falls im Trailer

17.01.2021 15:33 Uhr

Das gefeierte und vielfach ausgezeichnete Dead Cells bekommt mit Fatal Falls bald seine zweite Bezahl-Erweiterung. Der DLC erscheint am 26. Januar 2021 (via Steam und auf Konsolen) und wird rund 5 Euro kosten. Der Trailer zeigt nun, auf was sich Käufer freuen dürfen!

Mit Fractured Shrines und The Undying Shores könnt ihr in Fatal Falls zwei neue Biome erkunden, die durch anspruchsvolle Leveldesign „neue strategische Herausforderungen stellen und noch mehr Abwechslung bieten sollen“, so die Entwickler.

Am Ende der neuen Gebiete trefft ihr außerdem auf einen neuen Endgegner – ein Gärtner mit einer fiesen Sense bewaffnet im verfallenen Mausoleum auf euch wartet.

Dead Cells mauserte sich nach seinem Release 2018 schnell vom Geheimtipp zum Millionen-Seller und kann sich mit einem Metascore von 89 und 96 Prozent positiven Steam-Reviews zu Recht als Ausnahmetitel bezeichnen.