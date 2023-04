Dead Island 2 - Der actionreiche neue Trailer feiert den Release der Zombie-Prügelei

Das lange Zeit verschollene Zombie-Abenteuer Dead Island 2 erscheint tatsächlich am 21. Mai für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Der Launch-Trailer setzt auf einen Mix aus Action und Story und zeigt, was euch im Spiel erwartet. Vor allem geht es natürlich darum, haufenweise Zombies auf kreative Art und Weise vor der Paradisischen Kulisse Hollywoods zu erledigen. Die Story, in der es um die Rettung der Menschheit geht, steht eher im Hintergrund.