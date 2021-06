Death Stranding: Trailer kündigt Director's Cut für die PS5 an

10.06.2021 20:25 Uhr

Es gab schon länger Gerüchte um eine PS5-Version von Death Stranding, jetzt ist sie offiziell bestätigt. Während der Eröffnungs-Show des Summer Game Fest kündigte Hideo Kojima selbst den Director's Cut des Spiels an, das Ende 2019 für die PS4 erschien und jetzt auch in einer optimierten und offenbar erweiterten Version auch für die PS5 erscheint. Welche Änderungen und Verbesserungen es geben wird, verrät der Ankündigungs-Trailer noch nicht.



Eine komplette Enthüllung des Spiels soll in ein paar Wochen erfolgen.