von Jonas Gössling,

31.05.2021 17:15 Uhr

Deathloop klingt eigentlich ganz einfach: Eine Zeitschleife, acht Ziele, fertig. Aber so simpel ist es dann auch wieder nicht. Denn was spielerisch wirklich hinter dem Shooter steckt, blieb trotz cooler Szenen und Trailer lange Zeit unklar. Ist es ein Rogue-lite? Handelt es sich um ein Schleichspiel? So richtig klar wurde das bislang nicht.

Jetzt wissen wir: Deathloop geht eher in die Richtung der Hitman-Reihe und vereint die besten Elemente aus Dishonored in ein spannendes Levelkonstrukt, bei dem ihr nur die Vorzüge einer Zeitschleife serviert bekommen sollt. Wie das funktioniert und was ihr sonst noch alles über den Shooter wissen solltet, zeigen wir euch in unserer Preview.