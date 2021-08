Death's Door - Launchtrailer zum Indie-Hit führt in die zauberhafte Spielwelt ein

01.08.2021 09:15 Uhr

Im Indie-Hit Death's Door macht ihr euch als Krähe auf den Weg, um eurem Beruf als Sensenmann nachzugehen und Seelen zu ernten. Das ist aber einfacher gesagt als getan, denn die Betroffenen geben ihr Innerstes natürlich nicht einfach so her. Daher müsst ihr euch zunächst in anspruchsvollen Kämpfen beweisen, ehe ihr den verdienten Lohn einfahren könnt.

Death's Door ist ein Soulslike, also ein Spiel, dass einen knackigen Schwierigkeitsgrad aufweist. Vor allem bei den Bosskämpfen solltet ihr nicht damit rechnen, die Auseinandersetzung im ersten Anlauf zu bestehen. Vielmehr gilt bei jedem virtuellen Ableben: Mund abwischen, erneut versuchen. Zwischendurch werden auf der Reise durch die bezaubernde Spielwelt auch immer wieder eure grauen Zellen in Form von Rätseln gefordert.

Warum auch wir von den Abenteuern der wehrhaften Krähe begeistert sind, erfahrt ihr in unserem Test.