Deep Rock Galactic: Eines der besten Koop-Spiele auf Steam wird in Season 2 noch größer

14.04.2022 11:56 Uhr

Deep Rock Galactic, der Koop-Shooter über den GameStar-Redakteur Phil immer ins Schwärmen gerät, wird noch größer: Der Trailer zu Season 2 "Rival Escalation" kündigt neue Sekundärwaffen für jede Klasse, neue fiese Roboter-Gegner, neue Rohstoffe zum Abbauen, eine neue Art von Missions-Event und natürlich haufenweise frische Skins und kosmetische Gegenstände an.

Der Startschuss fällt am 28. April, bis dahn könnt ihr die Inhalte aus Season 1 noch ganz regulär über den Performance Pass freischalten. Danach verschwinden die Inhalte aber nicht, sondern lassen sich über den Shop durch verdiente Ingame-Währung (also ohne Echtgeld) kaufen oder in Cargo Crates und Matrix Cores in Missionen finden.

Zum Jahreswechsel hatten die Entwickler Deep Rock Galactic auf ein Season-Modell umgestellt - sehr zur Freude der Fans: Noch nie wurde der Titel so viel gespielt wie zwischen Oktober 2021 und März 2022.