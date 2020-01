Der Entwickler von Iron Harvest zeigt zum Jahresabschluss neue Szenen aus der Kampagne

01.01.2020 11:23 Uhr

Noch 2019 hat der Entwickler von Iron Harvest ein neues Video zu seinem kommenden Echtzeitstrategiespiel mit Mechs im ersten Weltkrieg hochgeladen. In dem erklärt er, was man das Jahr über erreicht hat und zeigt zudem eine Reihe neuer Gameplay-Szenen.

So fügte das Team die dritte spielbare Fraktion ein und präsentiert euch zudem einen Blick auf die erstenen Szenen aus der Kampagne, in denen ihr in Zwischensequenzen die Akteure und natürlich auch die riseigen Kampfmaschinen aus der Nähe betrachten könnt. Unter anderem ist eine Zugfahrt zusammen mit einem der Mechs zu sehen.

Auch Kampfszenen könnt ihr euch ansehen und so einige Gefechte im Schnee und einer Graslandschaft bewundern. Mehr zu Iron Harvest und dessen aktuellen Entwicklungsstand findet ihr in unserer dazugehörigen News.