Der Launch-Trailer zu Warframe: Empyrean zeigt Ninjas beim Raumschiff entern

13.12.2019 18:58 Uhr

Am 13. Dezember 2019 kündigte Digital Extremes die Veröffentlichung von Warframe: Empyrean auf den Game Awards 2019 an. Zusammen mit der Ankündigung konnten zumindest PC-Spieler das neue Update sofort herunterladen. Um darauf einzustimmen, gab es zudem einen Launch-Trailer.

In dem seht ihr die Warframes beim entern von Raumschiffen und der Bedienung der Railjack, mit der sie sich zudem in actionreiche Weltraumgefechte stürzen. Auch die Archwings kommen zum Einsatz: Mit denen fangen die Tenno kleinere Jäger ab und begeben sich zudem an Board der feindlichen Fregatten.

Mit Warframe: Empyrean kommen eine Menge neue Spielelemente in den kostenlosen Koop-Shooter und ihr müsst euch zudem um die INstandhaltung und Upgrades der Railjack kümmern. Das benötigt ein wenig Einarbeitungszeit. Einige der wichtigsten Fragen zum großen Update beantworten wir in unserer FAQ.