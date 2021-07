Der neue Apex-Trailer sieht aus wie eine Folge aus Love, Death and Robots

24.07.2021 08:12 Uhr

In Apex Legends startet in wenigen Wochen das nächste Kapitel. In Saison 10 mit dem Namen »Auferstehung« tritt ein neuer Charakter dem Battle-Royale-Shooter bei: Seer, der über Mikrodrohnen und ein ganz besonderes Auge verfügt.

In einem ersten Story-Trailer stellen die Macher die Hintergrundgeschichte von Seer vor, dessen Geburt von einem ungewöhnlichen Ereignis begleitet wurde und großen Einfluss nahm. Der Stil des Videos erinnert dabei übrigens gar nicht zufällig an Love, Death and Robots. EA und Respawn haben für die Umsetzung Regisseur Robert Valley verpflichtet, der bereits die Episoden »Zima Blue« und »Ice« für die Netflix-Serie verantwortete.

Zusätzlich zur neuen Legende gibt es in Saison 10 von Apex Legends ein neues Maschinengewehr, einen Ranglisten-Modus für die Arena und die Karte »Rand der Welt« wird überarbeitet. Das Update erscheint am 3. August für PC und Konsolen.