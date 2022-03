Der Witcher-Reveal verrät fast nichts, weil er nicht für euch war

von Michael Graf, Maurice Weber,

26.03.2022 09:28 Uhr

The Witcher: A New Saga Begins, das ist die große Ankündigung von CD Projekt Red. Und... eigentlich auch schon die gesamte Ankündigung. Denn über das Spiel verraten sie explizit nichts, nicht einmal den Namen. Nein, es wird nicht The Witcher 4 heißen.

Nur eines verraten sie: Das Spiel entsteht in Partnerschaft mit Epic und es wird daher die Unreal Engine 5 nutzen, nicht mehr die hauseigene Engine. Und das gibt doch einiges preis - wenn schon nicht über das Spiel, dann über die Herangehensweise der Entwickler. Und darum geht's, denn der Reveal richtet sich letztlich (noch) nicht an uns. Was er aussagen soll, das analysieren Maurice und Micha in diesem Video.

Und wenn ihr Micha noch länger darüber philosophieren hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast von MeinMMO zum Thema.

Maurice streamt auch 5 Tage die Woche, guckt doch mal auf seinem Twitch-Kanal rein!