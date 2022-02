Derber Trailer für Shadow Warrior 3 verrät endlich den Release

01.02.2022 12:02 Uhr

Mit einem neuen Trailer verrät Shadow Warrior 3 endlich seinen neuen Release-Termin: Ab dem 1. März 2022 könnt ihr euch in der Rolle von Lo Wang durch Horden von Gegnern prügeln, schnetzeln und ballern. Vor allem Fans von Doom: Eternal und dem speziellen Haudrauf-Humor von Shadow Warrior dürften hier auf ihre Kosten kommen.

Ursprünglich sollte das Spiel schon 2021 erscheinen, wurde dann aber wie so viele andere auch verschoben. Shadow Warrior 3 läuft auf PC, Xbox One oder PS4 (oder via Rückwärtskompatibilität auf der PS5).