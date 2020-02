Desperados 3 gegen Shadow Tactics - Das sind die Verbesserungen

von Petra Schmitz, Tobias Drexel,

14.02.2020 15:00 Uhr

Während wir für dieses Video auf Material von den Entwicklern zurückgreifen mussten, konnten wir für unser Plus-Video mit einer neueren Version des Spiels dann schon selbst aufnehmen.

Mit Desperados 3 baut das Münchner Entwicklerstudio Mimimi die sehr gute Grundlage ihres vorherigen Spiels, Shadow Tactics, noch aus und liefert viele Detail-Verbesserungen - sowohl bei der Grafik, der Steuerung als auch beim Gameplay. Wie Desperados 3 mit cleveren Anpassungen sogar noch besser als Shadow Tactics werden kann, erklärt unsere Redakteurin Petra Schmitz im Vorschau-Video.

Viele Komfortfunktionen machen unser Leben als Westernheld unterm Strich ein bisschen einfacher, ohne dass das Spiel an Anspruch verliert. Aber hey, haben wir uns nicht schon immer mal gewünscht, dass wir nicht ständig das Zwischenspeichern vergessen? Das wird uns in Desperados 3 wesentlich seltener passieren als noch in Shadow Tactics. Oder wäre es nicht schön, wenn wir wüssten, aus welchen Ecken Verstärkung anrückt, wenn wir blöderweise Alarm auslösen? Auch daran macht Desperados 3 einen großen Haken!

Für die große Plus-Titelstory zu Desperados 3 konnten wir exklusiv über 20 Stunden die Kampagne spielen und ein gutes Drittel der Missionen absolvieren. Jetzt alles lesen und sehen!

