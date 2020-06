Desperados 3 - Neuer Trailer verwandelt das Western-Spiel in eine putzige Miniaturwelt

07.06.2020 14:42 Uhr

Die Entwickler von Mimimi Games haben den wohl putzigsten Trailer zu einem Spiel veröffentlicht, in dem es in der Regel ziemlich gewaltätig zugeht. Hier verwandeln sie die Welt von Desperados 3 kurzerhand in eine eigene kleine Miniaturwelt. Wir sehen die fünf verschiedenen Helden in Aktion, nur bewegen können sie sich dabei nicht. Immerhin sind sie im Trailer ja nur kleine Pastikfiguren.

Auch als Miniatur versprüht Desperados 3 schon eine wundevolle Westeratmosphäre. In unserer Preview zeigte sich das Spiel ebenfalls von seiner besten Seite. Wenn es zudem ein ähnliches Niveau wie Shadow Tactics, das vorherige Spiel der Entwickler, erreichen kann, steht uns in ein paar Wochen ein wirklich spannendes Echtzeit-Taktikspiel ins Haus.

Desperaods 3 erscheint am 16. Juni für PC, PS4 und Xbox One.