Desperados 3 verrät den Release-Termin im neuen Gameplay-Trailer

von Christian Just,

21.04.2020 15:00 Uhr

»Gestatten, John Cooper.« Wer den Revolverhelden aus den beiden Vorgängern von Desperados 3 noch nicht kennt, erhält mit diesem neuen Gameplay-Trailer nun eine Vorstellung: Der Münchner Entwickler Mimimi stellt den Desperados-3-Protagonisten vor und verrät gleichzeitig den Release-Termin des Western-Taktikspiels.

Am 16. Juni 2020 geht es wieder in den Wilden Westen. In Desperados 3 übernehmen wir die Kontrolle über eine Gruppe von Gesetzlosen und meistern umfangreiche Level mit unserem taktischen Geschick.

Mehr lest ihr in der News zur Release-Ankündigung. Einen umfassenden Einblick ins Spiel bekommt ihr in unserer großen Preview zu Desperados 3.