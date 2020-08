Destiny 2: Beyond Light: Trailer zeigt die neuen Stasis-Subklassen

27.08.2020 21:53 Uhr

Der neue Trailer für Destiny 2: Beyond Light stellt die Stasis-Subklassen für Titan, Warlock und Jäger genauer vor. Die nutzen Eis, Lawinen und Schneestürme (neben Ark, Solar und Void - also Elektro, Feuer und Leere/Dunkelheit) als Waffe gegen die Dunkelheit - die böse Macht im Universum, die mittlerweile die Erde und den Reisenden erreicht hat. Die Subklasse bestimmt eure Spezialangriffe wie Granaten, sowie den mächtigen Superangriff.

- Die neue Warlock-Subklasse heißt Shadebinder und nutzt Frost für ihre Superangriffe. Sie friert ihre Feinde ein und lässt sie zersplittern.

- Beim Jäger kommt der Revenant dazu, der einen eisigen Sturm auf Gegner loslässt, indem er seine Klinge nach ihnen wirft.

- Zu den Titan-Subklassen gesellt sich der Behemoth, der über seine Lawine ganze Gegnerhorden plattmachen kann.

Beyond Light erscheint am 10. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One und ist bereits vorbestellbar. Wer die Deluxe Edition vorbestellt, erhält sofort Ingame-Rewards für Destiny 2 - unter anderem das exotische Pulse Rifle "No Time To Explain".