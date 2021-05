Destiny 2: Die Gläserne Kammer öffnet im neuen Trailer zum alten Raid ihre Pforten

26.05.2021 14:30 Uhr

Mit der Gläsernen Kammer ist aktuell wieder ein Raid in Destiny 2 verfügbar, den alteingesessene Fans des Spiels bereits in- und auswendig kennen. Kein Problem, gilt die anspruchsvolle Herausforderungen unter Spielern doch als echter "Klassiker". Jetzt hat die Gläserne Kammer abermals wieder ihre Pforten geöffnet und diesen Anlass feiert Entwickler Bungie nun mit einem neuen Trailer. Wer sich in den Raid wagt, der kann sich möglicherweise über seltene und besonders lohnende Prämien freuen. Doch um das zu schaffen, solltet ihr allemal ein kompetentes Team in die Schlacht führen.