Destiny 2 - Trailer enthüllt das neue Addon Witch Queen und kündigt Release an

25.08.2021 11:27 Uhr

Bungies Pläne für Destiny 2 sind noch lange nicht am Ende. Im Rahmen eines Livestreams enthüllte der Entwickler die bereits zuvor angekündigte vierte Erweiterung Witch Queen.

Dieses Mal geht es für die Hüter in den Kampf gegen Savathûn, die sogenannte Hexenkönigin und Schwester des einstigen Bösewichts Oryx. Der Kampf findet jedoch nicht in der klassischen Welt statt, sondern versetzt euch in Savathûns Thronwelt, in der neuartige Hive-Gegner warten. Die Antagonistin hat es nämlich geschafft, sich das Licht anzueignen und ihre Anhänger damit auszustatten.

Neben dem neuen Ort und der Kampagne, die dieses Mal auch in einem höheren Schwierigkeitsgrad mit besserer Belohnung spielbar ist, gibt es außerdem Waffen-Crafting, mit der Glefe einen neuen Waffentyp, eine neue Sechs-Spieler-Aktivität, einen neuen Raid und mehr.

Alle Informationen zur neuen Erweiterung findet ihr ausführlich vorgestellt bei unseren Kollegen von MeinMMO, die den Livestream von Anfang an begleitet haben.

Destiny 2: Witch Queen erscheint übrigens am 22. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia. Bis dahin läuft in Destiny 2 die Saison der Verlorenen, die die Story der kommenden Erweiterung einleitet.