Destiny 2 - Trailer zu Season 14 stellt neue Story-Inhalte und Waffen vor

07.05.2021 15:32 Uhr

Am 11. Mai ist es endich soweit und Destiny 2 startet in die 14. Season. Diese geht unter dem Namen "Saison des Spleißers" an den Start, und bringt nicht nur die namensgebenden Spleißer zurück ins Spiel.

Der neue Trailer zeigt, wie die letzte Stadt durch eine neue Vex-Bedrohung in eine schier endlose Dunkelheit gehüllt wird. Um die Bedrohung abzuwenden, beauftragt uns Ikora damit die sogenannten Splicer zu finden und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Splicer sind korrumpierte Gefallene, die mit Maschinen kommunizieren können.

Im Video sehen wir auch die Neueinführung des altbekannten Raids "Vault of Glass". Dieser wurde jedoch grundlegend überarbeitet und stellt die ultimative Herausforderung für Hüter dar. Darüber hinaus wird uns auch eine neue exotische Pistole vorgestellt, die mit der Kraft der Stasis ausgerüstet ist. Neben einem neuen Spielmodus findet auch endlich die langerwartete Transmogrifikations ins Spiel, die es euch erlaubt, das Aussehen eurer Ausrüstung zu anzupassen.